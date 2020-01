Bralci lokalnega časopisa NOVICE izbirajo Naj osebnost 2019

Bralci lokalnega časopisa NOVICE bodo znova izbrali ‘Naj osebnost NOVIC’. V preteklih tednih so predlagali 10 oseb, ki so na območju občin Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica v iztekajočem se letu nanje naredili največji vtis.

V teh dneh tako že lahko glasujejo s pomočjo glasovnic, objavljenih v časopisu, ali preko spleta.

Izbor naj osebnosti v uredništvu časopisa NOVICE letos pripravljajo že osmič.

10 kandidatov

Tokrat so bralci za naj osebnost predlagali direktorja konjiškega podjetja Pro-bit Programska oprema mag. Vlada Gobca, predsednika Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Matevža Marinka, predsednika organizacijskega odbora Konjiškega maratona Antona Nonerja.

Tudi direktorja zreškega podjetja GKN Driveline Andreja Pokliča, direktorico Zasebnega vrtca Mali grof Nino Sešlar, izvršno direktorico zreškega podjetja Unitur Barbaro Soršak, inovativno mlado kmetico leta Katjo Temnik.

Predlagali so lastnika Muzejske zbirka predmetov iz avstro-ogrskega obdobja Roberta Vrečka, teniško igralko Tamaro Zidanšek in direktorico Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče mag. Jasmino Mihelak Zupančič.

Tudi priznanje za življenjsko delo

Osebnost, ki bo prejela največ glasov bralcev, bo Naj osebnost NOVIC 2019. Naziv bodo podelili v prihodnjih tednih, prav tako pa priznanje za življenjsko delo po izboru uredništva. Glasovnice so v času akcije vsak teden objavljene v lokalnem časopisu NOVICE, kjer so objavljeni tudi daljši opisi. Te je mogoče prebrati in glasovati tudi preko spletne strani TUKAJ.