Božični Vojnik: Svoje mesto dobil v regiji in državi

V soboto je že četrto leto zapored svoja vrata odprl Božični Vojnik. Poleg že tradicionalne razstave jaslic, letos so jih na ogled postavili več kot 230, se bo na tržnici predstavilo 25 lokalnih ponudnikov. Za ogled kulturno umetniškega programa so pripravili dve prizorišči, oder na parkirišču pod cerkvijo sv. Jerneja in v telovadnici OŠ Vojnik. Kot je pojasnila Nataša Kovačič Stožir, predsednica TD Vojnik, je notranja razstava jaslic tradicionalno v Jernejevem domu, postavitev pa je nadgrajena, zunanja pa ostaja na treh vojniških ulicah: Škoflekovi, Preložnikovi, Žlavsovi in v okolici cerkve sv. Jerneja.

Primorski ustvarjalci jaslic

»Letos je notranja razstava posvečena primorskim ustvarjalcem. S pomočjo Slovenskega društva ljubiteljev jaslic smo pridobili 50 jaslic od drugod, vse drugo pa je naše delo,« je konkreten idejni vodja Božičnega Vojnika, Beno Podergajs. Kot še dodaja, so jaslice različne od lanske ponudbe, v domu so samo ene ali dvoje enake kot lani, vse ostalo je novo. Bogato ponudbo prireditev Božičnega Vojnika je predstavila Urška Mužar. Program obsega klasične in pop rock koncerte, tudi za otroke.

Kot vsako leto tudi letos za božič na Frankolovem pripravljajo prireditev Frankolovčani Frankolovčanom, naslednji dan pa še v Novi Cerkvi tradicionalni koncert mešanega cerkvenega pevskega zbora sv. Lenarta. V treh terminih bodo tudi na ogled žive jaslice.