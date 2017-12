Božični Vojnik 2017 že vabi

1 od 10

Danes so prižgali praznične luči tudi v Božičnem Vojniku. Obiskovalcem je na ogled več kot 200 jaslic. Največ, okrog 150, jih je v Jernejevem domu, več kot 70 jih lahko občudujete zunaj, na dvoriščih hiš na vojniških ulicah. Že tradicionalno domače vzdušje so letos nadgradili še z bogato gastronomsko ponudbo, ponudbo izdelkov lokalnih rokodelcev ter zanimivo ponudbo za najmlajše. Letošnji novosti sta tudi maskota Hojko, ki bo otroke popeljala skozi pravljični svet in praznična ponudba v lesenih hiškah. Več podatkov o samem dogajanju najdete na uradni spletni strani Božičnega Vojnika.