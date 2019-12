Božični kruh lahko zadiši že v prvem tednu adventa

Sestavine:

450 g moke (pol ostre, pol gladke)

1 vrečka suhega kvasa ali 22 g svežega

100 g sladkorja

120 ml mlačnega mleka

180 g zmehčanega masla

120 g maskarpone sira

naribana limonina lupinica

1 žlička pomarančne arome

1 žlička mandljeve arome

1 žlička rumove arome

1 žlička začimb za medenjake

ščep soli

120 g mletih mandljev

2 jajci

300 g mešanega suhega sadja po izbiri: brusnice, zlate rozine, suhe fige, suhe marelice, datlji, kandirano sadje …

50 g mandljevih lističev

Premaz:

žlica stopljenega masla

Posip:

sladkor v prahu

Vse sestavine, razen suhega sadja in mandljevih lističev, damo v posodo za mešanje. Če uporabimo suhi kvas, ga enostavno zmešamo v moko, če pa bomo uporabili sveži kvas, najprej naredimo kvasec. Ker je testo zelo mehko, je boljše mešati z robotom ali ročnim mikserjem s spiralnimi kavlji.

Dobro pregneteno testo pokrijemo s krpo, kjer naj vzhaja 1 uro. Medtem pripravimo suho sadje in mandljeve lističe. Večje kose suhega sadja narežemo. Uporabimo sadje, ki nam je všeč. Zelo lep okus naredijo posušene kandirane lupinice limone in pomaranče.

Delovni pult posujemo z ostro moko in z roko še enkrat na hitro pregnetemo testo. Nato dodamo suho sadje, kandirano sadje in sadne lupinice ter mandljeve lističe in jih umesimo v testo. Nato testo na rahlo razvaljamo na debelino 5 cm. Ob straneh levi in desni rob zavihamo na notranjo stran in zavijemo v štruco. Štruco božičnega kruha položimo na pekač, obložen s peki papirjem in ga pustimo vzhajati 45 minut.

Tik pred pečenjem z lesenim ročajem kuhalnice naredimo po sredini značilno vdolbino božičnega kruha. Pečemo na 180 stopinj Celzija okoli 45 minut.

Pečen, še topel božični kruh z vseh strani premažemo s stopljenim maslom. Ko se ohladi ga izdatno potrosimo s sladkorjem v prahu.