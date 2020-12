Božični duh v Rogatcu

Rogaški trg je letos decembra razsvetlilo tisoče in tisoče lučk, ki dajo vsem mimoidočim tisto pravo, svetlo decembrsko vzdušje. Za decembrsko vzdušje pa niso poskrbele samo lučke, temveč tudi idilične jaslice v naravni velikosti.

Jaslice so narejene iz lesa, izdelal pa jih je domačin, umetnik in eden izmed najboljših rezbarjev v Sloveniji, Alojz Grabrovec, po domače Lojz. Zamisel o jaslicah v naravni velikosti se je porodila na eni od kiparskih kolonij, kjer je bila rdeča nit ustvarjanja ravno božična zgodba. »Tam sem izdelal Marijo. Iz podrte lipe so nastali trije kralji. Tudi sveti Jožef je že končan,« pripoveduje Alojz, ki je jaslice izdelal že lani. Lojz je za vse kipe potreboval dobrih šest mesecev dela, pravi, da je vmes že tudi skoraj obupal in je bila žena ta, ki ga je spodbudila, da vztraja naprej. »Srečen sem, ker imam ženo, ki me podpira. Če ne bi bilo nje, bi že po tednu ali dveh žago vrgel v kot,« pove Alojz. Za božične figure je poskrbel sam, za hlevček pa je poskrbela občina Rogatec in javni delavci, ki so poskrbeli, da je letošnji decembrski trg s praznično razsvetlitvijo in jaslicami še posebej prazničen. Živimo v času, ko je vse nekako pusto in nemo, vsak dan je skoraj isti. In ravno iz tega razloga je občina Rogatec hotela pričarati vsaj kanček dobre volje in nasmeha na obraz občank in občanov v tem čudovitem delu leta, ker na koncu dneva šteje ravno to – da v vsem pustem in sivem najdemo tisto eno stvar, ki je svetla in nam prinese toplino v srce. Jaslice bodo rogaški trg krasile vse do 15. januarja 2021. (J. Č.)

