Božični avtobus zapeljal v najlepšo evropsko božično mesto

Poslušalci in prijatelji Radia Rogla ter bralci lokalnih časopisov Celjan, Novice, Rogaške novice in Bistriške novice so se to nedeljo odpravili na ogled adventnega Zagreba. Že tri leta zapored se lahko pohvali z nagrado za najlepše božično mesto.

Pot jih je najprej vodila do cerkve svetega Marka do kamnitih vrat, kjer je slika svete Marije. Vodič Bruno iz Turistične agencije Pohorje tours je povedal, da je ta slika v preteklosti čudežno preživela požar. Tako se na tem mestu ustavljajo tudi mnogi romarji, ki prosijo za zdravje.

Prijatelji Radia Rogla so si ogledali še stolp Lotrščak, kjer vsak dan naznanijo poldne s pokom. Seveda pa ni šlo mimo srca tega adventnega mesta – trga bana Josipa Jelačiča. Pričakalo jih je mnogo stojnic, lepo okrašenih smrek in vsepovsod so bili velikanski hrestači (Orašari). Skupaj so se prepustili še čarobnem božičnemu vzdušju, ki ga je bilo moč čutiti prav v vsaki ulici.