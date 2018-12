Božična zvezda, cvetoč okras ob božiču

Božična zvezda potrebuje skrbno nego in jo bomo težko obdržali do naslednje zime, vendar to ni nemogoče.

V trgovini izgledajo božične zvezde tako lepo, ko pa jo prinesemo domov se nam pa kaj lahko zgodi, da nam hitro začnejo odpadat listi. Vzrokov za odpadanje listov z lončnic, potem, ko ste jih prinesli domov, je več.

Lahko, da so bile rastline skladiščene v neprimernih razmerah. V njem mora biti primerna temperatura. Morda so rastline doživele šok med transportom iz trgovine do vašega doma. Čas, ko so temperature nizke ni najbolj primerne za nakup lončnic. Ko rastline nesemo iz trgovine do avtomobila, doživijo temperaturni šok. Zato jih moramo dobro zaščititi s papirjem, da do njih ne pride hladen zrak. Tudi v avtomobilu naj ne bodo predolgo, če je v prtljažniku zelo hladno. Raje jih postavimo na zadnjo klop avtomobila.

Velika večina božičnih zvezde propade zaradi koreninske gnilobe. Temu se bomo izognili, če bomo po vsakem zalivanju iz okrasnega lončka odlili odvečno vodo. Sicer pa je božična zvezda še kako skromna rastline, zato jo zalivamo le po potrebi, s postano vodo, ki naj ima sobno temperaturo.