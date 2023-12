Božična Nutellina torta Ivane Pečovnik iz Slovenske Bistrice

(Po receptu midvakuhava.si/)

Sestavine:

Lešnikov biskvit:

4 jajca

80 g moke

80 g mletih lešnikov

80 ml mleka

80 ml olja

120 g sladkorja v prahu

1 žlička pecilnega praška

1 žlička vanilijeve arome

Nutellina krema:

500 g maskarpone sira

500 ml sladke smetane

300 g nutelle

6 listov želatine

2 žlici sladkorja v prahu

1 žlička cimeta

Navedene sestavine so namenjene torti s premerom 24 cm.

Priprava

Najprej se lotimo lešnikovega biskvita: Pečico segrejemo na 180 °C. V posodi ubijemo 4 jajca in stresemo 120 g sladkorja v prahu, nato jih penasto stepemo (približno 10 minut). Dodamo žličko vanilijeve arome, 80 ml mleka in 80 ml olja. Premešamo.

V drugi posodi zmešamo 80 g moke, 80 g mletih lešnikov in 1 žličko pecilnega praška. Na dno tortnega pekača damo izrezan papir za peko. V pekač vlijemo biskvitno maso. Biskvit se peče 25-30 minut, odvisno od pečice. Z zobotrebcem preverimo, če je biskvit prav pečen. Po peki pustimo, da se biskvit ohladi, nato ga prerežemo na pol.

Nutellina krema

V posodo damo 500 g maskarpone sira, 300 g nutelle, 2 žlici sladkorja v prahu in žličko cimeta. Vse skupaj premešamo z električnim mešalnikom. V hladni vodi namočimo 6 listov želatine in počakamo, da se napojijo. Ožemimo jih in damo v kozico ter pristavimo nad ogenj. Ko se želatina povsem stopi, jo primešamo h kremi.

V drugi posodi z električnim mešalnikom stepemo 500 ml sladke smetane. Stepeno smetano počasi primešamo h kremi s spatulo.

Postopek:

V skodelici zmešamo rum in mleko v poljubnem razmerju (sama sem uporabila okrog 150 ml mleka). V drugi skodelici zmešamo 2 žlici Nutelle in 2 žlici sladke smetane.

Spodnji biskvit postavimo na podstavek za torte, okoli njega pa zategnemo nastavljivi tortni obroč. Po notranji strani biskvita namestimo acetatno folijo tako, da prekrije tudi biskvit (lahko to opravimo tudi brez folije). Biskvit namočimo z mlečno rumovo mešanico. Po biskvitu razporedimo vso mešanico Nutelle in smetane. Na biskvit zlijemo pol kreme in jo poravnamo. Na vrsti je drugi biskvit, ki ga narahlo potisnemo navzdol, nato pa namočimo z rumovo mešanico. Na biskvit nanesemo drugo polovico kreme, ki jo poravnamo in pogladimo. Torto postavimo v hladilnik za vsaj 6 ur, še raje pa naj tam počaka čez noč.

Okrasitev

V kozico zlijemo 100 ml sladke smetane in nalomimo 100 g temne čokolade. Kozico damo nad nizek ogenj in mešamo, da se čokolada žametno stopi. S torte previdno odstranimo tortni obroč in acetatno folijo. Po vrhu torte prelijemo čokoladni ganache in pustimo, da se malce ohladi. Na koncu torto poljubno okrasimo z božičnimi sladkarijami.