Na Ekonomski šoli Celje so se v tem šolskem letu prvič odločili, da postanejo Božički. Organizirali so dobrodelno akcijo Božiček za en dan in pripravili 23 daril, saj je vsak razred priskrbel svoje darilo. Povezali so se z Društvom upokojencev Dolgo polje. Zastopnica društva Viktorija Knez in predsednik Mestne četrti Dolgo polje, Ivan Domitrovič, sta pripravila anonimni seznam starostnikov, ki prihajajo iz te mestne četrti in bi bili veseli daril, saj si jih sami težko privoščijo. Darila in vse lepe misli, ki so jih sestavili dijaki, so prejemnikom zagotovo narisali nasmeh na obraz in poskrbeli za čarobnost, ki jo prinašajo praznični dnevi. Foto: EŠ Celje.