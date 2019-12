Božiček se je ustavil tudi na Stranicah

Turistično olepševalno društvo Stranice je tudi letos organiziralo predbožični koncert v domu krajanov. Obiskovalce sta ob vstopu v dvorano pozdravila navihana škrata. Otroci iz vrtca so skupaj z vzgojiteljicami okrasili oder s pravljičnimi smrekicami, na katerih so se zibale lepe rdeče kapice, okrog so plesale snežinke, pod njimi pa je mogočno stal snežak, ki je zrl v polno dvorano obiskovalcev. Nastopili so otroci straniške šole in vrtca, ki so s prisrčnimi pesmicami obiskovalce popeljali v božično domišljijo. Pravo glasbeno vzdušje je ustvarila gostja prireditve pevka Sara Lamperčnik, ki jo je na kitari spremljal Aleš Kovše. Obiskovalci so uživali v prelepo izvedenih melodijah in ju vseskozi spremljali s petjem in ploskanjem. Druženje so zaključili z igrico, zatem pa so najmlajši obiskovalci skupaj s spretno voditeljico programa Ines Cvelfer priklicali Božička. Ob njegovem prihodu je zaigrala na harmoniko talentirana 10-letna Tjaša Jančič. Božiček se je sicer nekaj časa obotavljal, celo tako zelo, da je nekatere otroke v dvorani ž zaskrbelo, da je pozabil nanje. A ni! Ustavil se je tudi na Stranicah, saj tod živi veliko čudovitih otrok. Tako jim je s pomočjo Palčič razdelil darila in jim sporočil, da ni vsa sreča v darilih. Poudaril je, da smo lahko srečni, da imamo toplo ognjišče, zdravje in mir. Obljubil je, da bo naslednje leto znova prišel. Prireditev se je zaključila s pogostitvijo, ki so jo pripravile članice Turistično olepševalnega društva.

