Božiček obiskal otroke v Vitanju

V soboto popoldne je Društvo prijateljev mladine Vitanje pred KSEVT-om že tradicionalno organiziralo prihod Božička. Najprej so pripravili kulturni program, ki sta ga povezovali domačinki Klara Rošer in Gaja Hribernik. Nastopili so tudi učenci Osnovne šole Vitanje Pred prihodom Božička pa je zbranim spregovorila še predsednica Društva prijateljev mladine Vitanje, Breda Jakop. Otroci so nato skupaj poklicali Božička, ki se je pripeljal s kočijo. Skupno so otrokom razdelili kar 230 daril.

Oglejte si fotogalerijo, več o dogajanju pa v prihodnji številki lokalnega časopisa NOVICE.