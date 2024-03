Minulo soboto so na Glavnem trgu v sklopu Velikonočne tržnice nastopili člani prleške etno folk glasbene skupine Bosi. Ime Bosi so si nadeli, ker zmeraj in povsod nastopajo bosonogi in s tem preko glasbe z radostjo v srcu vzpodbujajo ljudi, da se obrnejo nazaj k naravi in zdravemu načinu življenja. Skupino sestavljajo Zdravko Patty – kitara, orglice, Irena Skotnik – mandolina, Marjan Rozmarič – brač in Robert Žalodec – berda, bas. Foto: Uroš Urlep.