Borovničevi žepki

Potrebujemo:

​400 g listnatega testa

300 g borovnic

20 g belega sladkorja

15 g jedilnega škroba

2 jajci

40 g rjavega sladkorja

15 g vanilijevega sladkorja

35 g kisle smetane

50 g mascarpone sira

Najprej na rahlo zmešano borovnice z belim sladkorjem in jedilnim škrobom. V drugi posodi stepemo eno jajce z rjavim in vanilijevim sladkorjem ter dodamo kislo smetano in mascarpone. Listnato testo razvaljamo na približno 2 milimetra debeline in izrežemo kroge premera približno 14 cm. Na sredino kroga položimo eno žlico borovnic in prelijemo z eno žlico jajčne mešanice (ne preveč, da ne bo med peko steklo iz žepka). Krog prepognemo in robove dobro stisnemo. Žepke postavimo na pekač prekrit s papirjem za peko. Pred peko žepke še premažemo s stepenim jajcem in jih na vrhu dvakrat prerežemo, da bo para, ki bo nastala pri kuhanju borovnic izhlapela in žepki ne bodo počili. Pečemo v prej ogreti pečici, na 180 stopinj 20 minut.01

1 od 2