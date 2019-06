Potrebujemo:

2 navadna jogurta

300 g borovnic

2 žlici sladkorja

2 lističa želatine

Borovnice pretlačimo in jim dodamo sladkor. Pustimo stati 5 minut. Med tem v hladni vodi namočimo lističe želatine. Na sopari želatino stopimo in vmešamo v borovnice skupaj z jogurtom ter vse skupaj dobro premešamo. Zmes vlijemo v model in jo damo v hladilnik za 10–20 minut. Sladkamo lahko tudi z medom, kar naredi strnjenko še bolj slastno.