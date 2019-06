Borovnice – izjemen gozdni sadež!

Borovnice imajo ogromno dobrih učinkov na zdravje. Prepoznamo jih po temni modro-vijolični barvi, značilni za živila, ki vsebujejo največ antioksidantov. Velikokrat jih dodajamo sladicam, vendar bi jih zaradi edinstvene kombinacije učinkovin, ki jih vsebujejo, morali uživati dnevno vsaj dve skodelici na dan.

Borovnice so sezonski sadež, njihova sezona pa je kratka, omejena na poletni čas. Med letom si lahko pomagamo z zamrznjenimi borovnicami, v terapevtske namene pa uživamo suhe. Privoščimo si lahko tudi sok ali že pripravljeno borovničevo mezgo oz. džem (brez dodanega sladkorja).

Ne boste našli veliko živil, ki imajo vse to, kar imajo borovnice. Že ena sama porcija borovnic vsebuje tolikšno količino antioksidantov, kot pet porcij korenja, jabolk, bučk ali brokolija. Študije so pokazale, da borovnice blažijo učinke Alzheimerjeve bolezni in demence. Ne pozabimo, da izboljšujejo tudi videz kože ter zmanjšujejo kolobarje in gubice okoli oči.