Boris Klokočovnik: trener Zrečank, ki iz mladih odbojkaric dela reprezentantke

Boris Klokočovnik je v zreški odbojkarski klub kot trener prišel pred nekaj sezonami. Z njim na čelu klubske stroke so takoj začeli pisati novo poglavje odbojke v Zrečah. Člansko ekipo so pripeljali celo do desetega mesta v državi. Sicer pa profesor športne vzgoje na osnovni šoli v Braslovčah že dobro desetletje živi v Oplotnici. Dolg je tudi seznam igralk, ki jim je pomagal pri preboju v slovensko reprezentanco.

Daljši pogovor z odbojkarskim strokovnjakom je objavljen v lokalnem časopisu NOVICE. V spodnjih vrsticah pa nekaj poudarkov.

Na kateri dosežek z zreško ekipo ste najbolj ponosni?

Vsekakor je bila lanska sezona gledano rezultatsko najuspešnejša. Drugo mesto v 1. B slovenski ligi nam je omogočilo napredovanje in igranje v zeleni skupini z ‘A-ligaši’, kjer smo presenetljivo dobro igrali in zmagovali, tako da smo na koncu sezone osvojili skupno 10. mesto v član-ski kategoriji. Odlično so igrale tudi mladinke in kadetinje.

Kje je skrivnost v vašem delu, da tako dobro učinkuje? Kaj je tisto, na kar najbolj stavite?

Vedno si želim biti obdan z ljudmi v klubu in strokovnemu teamu z isto stopnjo motiviranosti, delavnosti, zagnanosti in jasno postavljenimi realnimi cilji. Menim, da je to tisto, kar me vedno znova vsako sezono motivira, osrečuje in hkrati tudi obdrži v klubu. Predvsem pa je pomembna pozitivna energija v klubu in ekipi in seveda dobri pogoji dela.

Zdi se, da ste prava garancija za uspešen razvoj mladih igralk. Imate morda kakšen ‘števec’, koliko ste jih že pripeljali do različnih reprezentanc, koliko do članske?

Kar nekaj igralk, ki sedaj igrajo pomembno vlogo v slovenski članski reprezentanci ali klubih v tujini, je treniralo pod mojim vodstvom: Metka Šuler, Tjaša Testen, Katarina Spačal, Aleksandra Milosavljevič, Tjaša Testen, Mojca Božič, Eva Mori, Katja Medved, Anja Zdovc, Iza Mlakar, Živa Recek, Sara Najdič, Lana Ščuka, Marina Cvetanovič, Monika Potokar, Saša Planinšec, Valen-tina Založnik, Anita Sobočan, Nika Blagne, Urška Igličar, Živa Recek, Saša Planinšec, Katje Mihalinec, Katja Mihevc, Nika Markovič, Adela Škoflek, Ana Žigon, Neli Goršek, Žana Zdovc Šporer, …

(Jure Mernik)