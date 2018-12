Bone so že predali Škofijski Karitas Celje

V Celju je že od poletja potekala akcija zbiranja donatorskih sredstev, ki jo izvajata Zavod Celeia Celje in družba RTA agencija. Vrhunec je dosegla na Kulturno-poslovnem dogodku v Celjskem domu. Akcija, ki se v Celju odvija že peto leto, s svojim sporočilom nagovarja k donaciji vse pomembne deležnike celjskega zasebnega in tudi javnega gospodarstva. V preteklih štirih so organizatorji dogodka zbrali skoraj 70.000 evrov in obdarili več kot 1720 otrok, starejših in drugih pomoči potrebnih.

Tudi letos so celotna sredstva, 21.240 evrov, zbrana v humanitarni akciji pretvorili v darilne bone Dobimo se v mestu, ki jih organizatorji, v sodelovanju s Škofijsko Karitas Celje, že razdeljujejo otrokom in starejšim v stiski.