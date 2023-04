Bomo območje stare Cinkarne končno sanirali?

Območje Stare Cinkarne je zagotovo eno najbolj kontaminiranih območij Celja, o sanaciji katerega že dolgo tečejo različne polemike. A vse kaže, da obstaja možnost, da se bo na tem področju nekaj le premaknilo.

Eden izmed petih strateških ciljev, ki jih je svoji ekipi pred kratkim predstavil celjski župan Matija Kovač, se nanaša na sanacijo degradiranih območij v mestu.

Kot je pojasnil Kovač, so na Mestni občini Celje (MOC) v preteklem tednu v zvezi s sanacijo omenjenega območja uspešno oddali natečajno dokumentacijo za mednarodni natečaj Europan 17. K natečaju so se odločili pristopiti v okviru avstrijske reforme, saj v Sloveniji tovrstni natečaji ne potekajo dovolj pogosto. Z njim bodo skušali najti dolgoročne rešitve med arhitekti in urbanisti z vsega sveta. V projektni dokumentaciji so se teme lotili zelo široko, zato ta omogoča tudi iskanje zelo širokih možnih rešitev za ambiciozno rabo tega prostora.

»Mislim, da ne smemo pristati na to, da se prostor, ki se nahaja v srcu mesta, na pragu mestnega jedra, enostavno izbriše iz kolektivnega spomina. Preveč je dragocen, da bi z njim ravnali po bližnjicah, zato se veselim rezultatov natečaja, ki naj bi bili znani do konca leta 2023 in bodo lahko podlaga za naše prostorske akte,« je ob tem povedal Kovač. Ocene stroška sanacije zaenkrat še ni.

Vas zanima, kaj naj bi se zgodilo s tremi dimniki, ki še vedno strumno stojijo na omenjenem območju? Preberite v aktualni številki časopisa Celjan, ki vas že čaka na prodajnih mestih. (MH)