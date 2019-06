Boks ostaja v olimpijskem programu, v Tokio želi tudi Konjičan

Izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) je pred kratkim odločil, da boks ostaja na programu olimpijskih iger prihodnje leto v Tokiu. Svojim članicam pa je priporočil, da naj na generalni skupščini konec junija odločijo, da Mednarodna boksarska zveza (Aiba) ostaja izključena zaradi očitanih nepravilnosti v delovanju. Aiba je že nekaj časa v sporu z Mokom, ki ji je očital neustrezno sojenje na olimpijskih igrah v Riu, sporno financiranje, pomanjkljive protidopinške ukrepe in neustrezno vodenje zveze.

Odločitev Moka pomeni, da bo v Tokiu sodelovalo 286 boksark in boksarjev, in sicer v osmih moških in petih ženskih kategorijah. Informacije, da boks ostaja olimpijski šport, se je zelo razveselil tudi Aljaž Venko. Prav uvrstitev na olimpijske igre je namreč ena od njegovih prioritet in dolgoletna želja. Večkratni najboljši konjiški športnik še ne ve natančno, kako si bo vozovnico za Tokio sploh možno priboriti. Venko sicer zdaj znova trenira pod vodstvom Dejana Zavca na Ptuju.

Več v lokalnem časopisu NOVICE, ki so na prodajnih policah le še danes.