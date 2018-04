Boks: Konjičan Aljaž Venko je novi (stari) državni prvak

Konjičan Aljaž Venko, ki na Ptuju vadi pod taktirko Dejana Zavca, je novi (stari) državni prvak v boksu v kategoriji do 75 kilogramov. Venko si je na tridnevnem tekmovanju v Podčetrtku priboril šesti državni naslov v članski konkurenci. V mlajših kategorijah so tri zlate in eno srebrno medaljo osvojili tudi mladi upi Boks kluba Slovenske Konjice.

