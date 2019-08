Anton Noner je že 15 let vodja Konjiške atletske šole. Je oče Konjiškega maratana, že 20 let pa uspešno vodi Eurotonove poslovalnice. Ponosen je na ekipo, ki ustvarja maraton, s katerim so dosegli najvišjo oceno Atletske zveze Slovenije. V tako kratkem času jim je uspelo doseči to, kar nekaterim ne uspe v 20 letih. Podroben pogovor z Nonerjem objavljajo v današnjem Celjanu.

1 od 2