Bogati plodovi leske nas razveselijo sredi septembra

Leska ima rada sveža in globoka peščeno ilovnata tla, bogata s hranili. Nizke temperature kar dobro prenaša, nikar pa je ne posadite na senčno stran, saj potrebuje veliko sonca. Med sezono rasti je dobro, da jo oskrbujete z vodo, sploh v daljših sušnih obdobjih. Ker leska rodi na do 20 centimetrov dolgih poganjkih, je dobro, da takšne poganjke tudi pustite. Pregoste poganjke režite konec januarja ali v začetku februarja. Najprimernejši čas za sajenje leske je jeseni, saj je jesensko sajenje načeloma veliko uspešnejše od spomladanskega. Posadite le prvovrstne sadike, ki so jih eno leto vzgajali v drevesnici, in sicer zanje izkopljite sadilne jame premera 50 in globine 40 centimetrov. Če jih nameravate posaditi več, naj bo razdalja med njimi najmanj 4 x 4 metre.

Plodove leske lahko obirate od konca avgusta do konca septembra. Zreli so takrat, ko se obarvajo rjavo in z lahkoto odpadejo. Najbolje je, da grm stresete in bodo lešniki odpadli.

Lešniki v lupini bodo na sobni temperaturi zdržali okoli mesec dni, zato je bolje, da jih hranite kar v hladilniku v dobro zaprti posodi. V zamrzovalniku jih lahko hranite do enega leta. Lešnike z lupinico vred hranimo v temni posodi, ki dobro tesni in jih shranimo v hladilnik. Tako bodo zdržali tudi 4 mesece. Olupljeni lešniki bodo zdržali manj časa. Lešnike pa lahko tudi zamrznete, tako shranjeni bodo počakali tudi do 12 mesecev.

1 od 3