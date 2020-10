Bodo v Vitanju vetrne elektrarne?

Lani so Dravske elektrarne Maribor na Paškem Kozjaku, na majah med občinami Vitanje, Mislinja in Dobrna začele izvajati meritve vetra. Analiza zbranih podatkov je pokazala, da je lokacija za energetsko izrabo vetra ugodna, zato so Ministrstvu za infrastrukturo posredovali pobudo za umeščanje vetrnih elektrarn Paški Kozjak v prostor.

Država prižgala zeleno luč

Kmalu zatem je bila izdelana analiza smernic in posredovana Ministrstvu za okolje in prostor v nadaljnji postopek za začetek priprave državnega prostorskega načrta. Omenjeno ministrstvo je na vlado poslalo predlog, naj sprejme sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Paški Kozjak. Vlada je ta predlog sprejela letošnjega septembra, s čimer je Dravskim elektrarnam Maribor, kot investitorju, prižgala prvo zeleno luč za temeljit pregled in analizo prostora z vseh vidikov.

Kako naprej?

Kot so nam pojasnili na Dravskih elektrarnah Maribor, je projekt vetrna elektrarna Paški Kozjak predvidene kot zaključena celota glede na konfiguracijo terena in rezultate modelskih izračunov vetrnega potenciala. Trenutno se načrtuje postavitev štirih, tehnološko izpopolnjenih agregatov – trije vetrni agregati so predvideni v občini Vitanje, en pa na meji občin Vitanje in Mislinja, blizu občine Dobrna.

Mikrolokacije vetrnih agregatov še niso določene in bodo opredeljene v postopku priprave državnega prostorskega načrta. Trenutno se načrtuje, da bodo vetrni agregati povezani z 20 kV kablovodom na predvideno razdelilno postajo, od tam pa z dvema 20 kV kablovodoma na sred-nje napetostne zbiralnice v razdelilno transformatorsko postajo Trnovlje.

Sledijo analize

Dravske elektrarne Maribor tako že iščejo strokovno usposobljene inštitucije, ki bodo izdelale vse potrebne analize in študije. Rezultati teh analiz naj bi bili znani v letu dni in bodo dali dokončen odgovor, ali je gradnja vetrnih agregatov na tem območju mogoča ali ne. Če bo gradnja mogoča, bodo projekt celovito predstavili prebivalcem vitanjske občine in vitanjskim občinskim svetnikom, saj kot poudarjajo, želijo tvorno sodelovati z lokalno skupnostjo. Če bi teklo vse po predvidevanjih, bi lahko vetrni agregati v občini Vitanju stali čez približno tri leta. Ker gre za državno prostorsko načrtovanje, je država tista, ki sprejme končno odločitev. In kaj pravi vitanjski župan Slavko Vetrih? (Preberite v NOVICAH)