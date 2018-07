Bodo v Ljudskem vrtu znova gostovali Rangersi?

Če bodo nogometaši Maribora preskočili tudi drugo letošnjo evropsko oviro – gruzijsko ekipo Čikura, obstaja velika možnost, da bo v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo v Ljudskem vrtu znova gostoval zveneč klub. Morebitni nasprotniki Štajercev v nadaljevanju evropske sezone bodo namreč zmagovalci iz para Osijek – Glasgow Rangers. Z znamenitim škotskim klubom so Mariborčani igrali že dvakrat – leta 2001 so proti njim izpadli v boju za Ligo prvakov, leta 2011 pa so proti njim dobili playoff za prvi preboj v skupinski del Evropske lige.