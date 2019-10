Bodo na Rogli postavili vetrnice?

Bodo na Rogli v prihodnje stale vetrnice? Na pobočju Pohorja, v občinah Mislinja, Zreče in Slovenska Bistrica, predlagajo gradnjo 15 vetrnic. Med drugim tudi na Rogli, v bližini smučišč.

Na ministrstvu za okolje in prostor je v pripravi več državnih prostorskih načrtov za polja vetrnih elektrarn, tudi za vetrno elektrarno Mislinja. Ta predvideva postavitev 15 vetrnic na pobočju Pohorja, med drugim tudi na Rogli.

Postopek še na začetku

Postopek v zvezi z umeščanjem vetrnih elektrarn v prostor, ki ga vodi ministrstvo, je šele v začetni fazi priprave. V najboljšem primeru bi predlog državnega prostorskega načrta lahko pripravili do poletja naslednje leto. Sicer pa bodo v pripravo vključili tudi javnost. Predstavitev študije variant s predlogom najustreznejše naj bi bila organizirana v vseh lokalnih skupnostih, tudi v občini Zreče.

Unitur ima pripombe

Med poletjem so že zbirali predloge in pripombe javnosti na objavljeno pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta. Smernice so podali nosilci urejanja prostora, prejetih pa je bilo tudi nekaj pripomb javnosti, med njimi družbe Unitur in organizacije Alpe Adria Green, so za STA pojasnili na ministrstvu, kjer zdaj pripravljajo analizo smernic in prejetih predlogov javnosti.

15 vetrnic ali manj?

Kar 15 vetrnic je predlaganih na načrtovanem polju vetrne elektrarne Mislinja, del torej tudi na območju občin Zreče in Slovenska Bistrica. A število vetrnic na tem območju še ni dokončno.

“Koliko stojišč bo skozi postopke umeščanja v prostor in okoljske presoje dejansko ostalo, v tej fazi postopka še ni mogoče napovedati,” so za STA povedali na ministrstvu.

Kaj so predlagali?

V pisnem gradivu, ki so ga poleti objavili tudi na spletni strani Občine Zreče, je kot investitor polja vetrnih elektrarn Mislinja navedena družba Stiria-invest iz Rogaške Slatine. Ta je že lani februarja pridobila energetsko dovoljenje za postavitev največ 15 vetrnih turbin z močjo do 3 MW.

V prvi fazi je predvidena postavitev ene, pilotne vetrnice, v drugi pa postavitev še štirinajstih vetrnic. Dejansko število bo torej odvisno od postopka umeščanja v prostor.

Blizu naselij?

V pobudi, objavljeni poleti, sicer predvidevajo, da stojišča vetrnic v občini Zreče postavijo na območju gozda in na robu med gozdom ter kmetijskimi zemljišči. Najbližje poseljeno območje je območje Resnika in Nun, še bliže pa je območje Turističnega centra Rogla. Koliko bi bile vetrnice oddaljene od naselij in športnih površin, pa preberite v današnji številki lokalnega časopisa NOVICE.

(Nina Krobat, lokalni časopis NOVICE. Vir podatkov in fotografij:Pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta za polje vetrnih elektrarn Mislinja)