Bodo levi morali zapustiti Konjice?

Pred približno tremi tedni so v Mini ZOO land v Slovenske Konjice s Češke pripeljali dva mlada leva. Peter Polegek iz konjiškega živalskega vrta je zatrdil, da je bil postopek privoza levov zakonit z vsemi zahtevanimi papirji in ustreznim prevozom za živali, a zdaj se zapleta. »Ko je konjiški ZOO land prvič obiskala inšpektorica z republiške Veterinarske uprave, ni bilo težav. Potem je nastal problem, ker levi niso bili cepljeni za mačje kužne bolezni. Inšpektorica je odredila, da se leve pelje cepiti na Češko. Na začetku je dejala, da bi jih potem pripeljali nazaj, pri naslednjem obisku pa se je izkazalo, da je bila to le figa v žepu in da gre za neke skrite interese,« je za Radio Rogla in lokalni časopis NOVICE povedal Polegek. Inšpektorica je poleg tega dodatno še menila, da konjiški ZOO nima vseh potrebnih dovoljenj za leve, zato je Polegek najel odvetnika.

