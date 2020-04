Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak

*** oglasno sporočilo

22. aprila 2020 obeležujemo že 50. leto zapored svetovni dan Zemlje, ko se vsaj enkrat letno spomnimo na odnos, ki ga imamo do vsega živega, narave in okolja.

»Zemlja je velika učiteljica tistim, ki znajo prisluhniti. Življenje se tu ne bo končalo, ne glede na to, kaj počne človeštvo. Zemlja bo ostala. Le človeštvo se bo vrnilo v nič, od koder je prišlo, razen če bomo spremenili svoje navade. » (Louise L. Hay)

Tudi v času epidemije koronavirusa je pomembno, da ne pozabimo na naše okolje. Prav vsako naše okolju prijazno dejanje se bo povrnilo nam kot tudi našim zanamcem.

Vsak dan lahko naredimo korak več in pričnemo vestno ravnati tudi z odpadki, ki jih odlagamo v straniščno školjko, kamor ne sodijo. Žal še ni čistilne naprave, ki bi zmogla vse te odpadke predelati tako, da bi se vsa odpadna voda vrnila čista nazaj v okolje.

Da, prav ste prebrali. Le tri stvari. V straniščno školjko sodijo samo človeški iztrebki in izločki ter toaletni papir. Straniščna školjka je vstopna točka v kanalizacijski sistem in od ravnanja vseh nas pomembno vpliva na delovanje kanalizacijskega sistema in stopnjo očiščenosti odpadne komunalne vode. Straniščna školjka ni koš za smeti, odpadna komunalna voda pa je dragocen obnovljiv vir, zato vanjo ne mečimo stvari, ki tja ne sodijo.

Vlažilni in čistilni robčki so eden tistih izdelkov, ki so postali popularni zato, ker so praktični. Če končajo v straniščni školjki in v ceveh kanalizacijskega sistema, povzročajo velike težave in škodo, tako v okolju in denarnicah.

Zaradi zamašitev, ki jih povzročajo, in okvar naprav, v kanalizacijskih sistemih pogosto prihaja do dodatnih vplivov na okolje in nepotrebnega prekomernega vzdrževanja sistema, ki ustvarja dodatne stroške, tako neposredno za same uporabnike, če do tega prihaja znotraj stavb, kot tudi za upravljalce kanalizacijskih sistemov.

Veliko čistilnih in vlažilnih robčkov vsebuje tudi mikroplastiko, ki jo čistilne naprave ne odstranijo. Zaradi tega se dodatno onesnažuje okolje ter ogroža zdravje ljudi in živali. Bodimo odgovorni do okolja in naših zanamcev. Ostanimo zdravi.

Delujemo zeleno, odločamo modro!

Uprava, JKP d.o.o. Slovenske Konjice

