Boč krasi velikonočnica

Na Boču je takoj po veliki noči zacvetela velikonočnica. Velikonočnica je zaščitena rastlina, vijolične barve in obdana z nežnim puhom. Ime je dobila po krščanskem prazniku – veliki noči. Pojavi se vselej, ko skopni sneg in prvi sončni žarki dodobra ogrejejo apnenčasta tla, porasla s travo, ki ne dovoljuje strojne obdelave in gnojenja. V Sloveniji so le štiri rastišča velikonočnice, dve sta na Ponikvi, eno na Boču, eno pa zaradi zaščitenosti ostaja skrito. Na Boču so rastišča ograjena, za varnost teh ogroženih rastlin pa v teh dneh skrbijo tudi varuhi narave.