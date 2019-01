Bo v Rogaški Slatini nastal Evropski orgelski center?

Orglarstvo Škrabl iz Brestovca pri Rogaški Slatini namerava v Rogaški Slatini v prihodnjih letih zgraditi velik Evropski orgelski center (EOC). Gradnjo nameravajo financirati z evropskim denarjem.

Na sredini seji slatinskega občinskega sveta je Anton Škrabl iz Orglarstva Škrabl predstavil velik projekt, ki bi Rogaško Slatino postavil na evropski zemljevid krajev z velikimi kulturnimi ustanovami. Na območju degradiranega območja nekdanjega Mizarstva Rogaška Slatina imajo v načrtu gradnjo Evropskega orglarskega centra, v katerem nameravajo postaviti največje orgle v Evropi in dvorano z 2.000 sedeži. Ob dvorani bo zraslo še turistično naselje in ostala infra-struktura. Projekt bodo financirali delno s pomočjo sredstev iz evropskih razpisov in nekaj inve-stitorjev, ocenjena vrednost celotne investicije bo okoli 400 milijonov evrov, predvidevajo med 170 in 200 novih delovnih mest. Ob tem je treba povedati, da se bodo za odkup zemljišča in realizacijo projekta odločili le ob realizaciji gradnje razglednega stolpa, ki bo stal na zemljišču v bližini. Na včerajšnji občinski seji so slatinski svetniki podprli uvedbo postopkov uvedbe in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za omenjeno območje, kar je gotovo korak k smeri realizacije projekta.

