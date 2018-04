Bo v konjiških, zreških, vitanjskem in oplotniškem vrtcu dovolj prostora?

Bo v konjiških, zreških, vitanjskem in oplotniškem vrtcu jeseni dovolj prostora? V Vrtcu Slovenske Konjice so novince vpisovali od februarja do konca marca. V tem času so prejeli 156 vlog, vodstvo tako predvideva, da bo v novem šolskem letu dovolj prostora za vse. V enote Vrtca Zreče so vpisovali od marca do sredine aprila, ko so prejeli 72 vlog. Tudi tam pričakujejo, da bo prostih mest dovolj. Podobno tudi v Vitanju, kjer vpis v vrtec še poteka do konca aprila. Tudi v Oplotnici vpis v vrtec še poteka, za zdaj ocen o prostih mestih še ne dajejo.

Podrobneje pa v zadnji številki lokalnega časopisa NOVICE.