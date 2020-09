Bo Oplotnica najlepše manjše mesto?

Urejeno in gostoljubno okolje je pogoj za uspešen razvoj turizma. To je temeljni smisel in dolgoročno sporočilo projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki se v organizaciji Turistične zveze Slovenije ponaša z dolgoletno tradicijo.

V tem vseslovenskem tekmovanju letos sodeluje tudi Oplotnica. Za naziv najlepši kraj se poteguje v kategoriji manjših mest. Zato so se te dni v Oplotnici mudili trije člani ocenjevalne komisije.

Sprejeli so jih direktor oplotniške občinske uprave Aleš Hren in predsedniki oziroma predstavniki obeh turističnih društev, Društva kmečkih žena in Vinogradniškega društva Oplotnica.

Komisija je vzela pod drobnogled urejenost okolja, pestrost turistične in etnološke ponudbe ter razvojno vizijo oplotniške občine. Med drugim so se sprehodili po parku v središču Oplotnice mimo graščine do grajskega dvorišča. Ogledali so si pranje perila na perišču, Vintgar, šolo, vrtec, poslovilno vežico in pokopališče. V ospredju pogovora so bile okoljevarstvene teme in izzivi na področju trajnostnega razvoja.

Zaključna prireditev s podelitvijo zlatih, srebrnih in brona-stih priznanj v posameznih kategorijah tekmovanja »Moja dežela – lepa in gostoljubna 2020« bo od 11. – 14. oktobra v Laškem. Oplotničani se nadejajo odlične uvrstitve.

