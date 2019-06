Bo knežje mesto dobilo himno?

Mestni svetnik Matevž Vuga (SMC) je na zadnji seji vložil pobudo za uvedbo himne mesta Celje. Predlagajo zaključno skladbo iz muzikala Veronika Deseniška z malce dodelanim tekstom. Kaj si o tej pobudi mislijo celjske stranke, ki imajo sedeže v mestnem svetu? Odgovore objavljamo, kot so nam bili poslani.

Poslanski skupini NSi se zdi ta ideja dobra in pravijo, da bi glasovali za. Tudi v SDS se jim zdi ideja dobra in jo podpirajo, a bi dokončno odločitev raje prepustili strokovni komisiji, ki bi podala strokovne ocene.

Celje si himno zasluži

Celjski županovi listi se zdi pobuda za himno mesta Celje zanimiva. Pravijo, da si Celje, kot mesto z bogato tradicijo in zgodovino ter kot mesto cvetoče sedanjosti, svojo himno zasluži. »Celjska županova lista bi podprla idejo o uvedbi himne, seveda pa mora himna resnično izžarevati vse tradicionalne, zgodovinske in sodobne značilnosti našega mesta. Pri izboru pa mora sodelovati širok krog prebivalcev, ne samo posamezniki. Himna mora biti tudi všečna in mora iti v uho, le tako bi jo Celjanke in Celjani vzeli za svojo in bi tudi upravičila svoj namen,« so zapisali.

Zadržani do predloga

»Himna je po definiciji pesem kot simbol države, organizacije, gibanja. Glede na majhnost slovenskega naroda in relativno kratko obdobje samostojnosti se nam zdi utrjevanje in povezovanje narodne identitete skozi državno himno Zdravljico, ki mobilizira k miru in sožitju usmerjenih skupnosti, dovolj in zato ne vidimo to kot enega izmed ključnih vprašanj, s katerim naj se ukvarja mestni svet,« pa so naše vprašanje pokomentirali v SLS.

Tudi v Lokalnem odboru Levice so zadržani do predloga himne, ker menijo, da je ena himna na državo dovolj in da ne potrebujemo dodatnih lokalnih delitev. »V primeru glasovanja se bova svetnika do predloga vzdržala,« je jasen Matija Kovač.

Seznaniti je potrebno občane

Celjski neodvisni listi se zdi ideja o himni mesta Celja pozitivna za nadaljnji razvoj in prepoznavnost našega mesta. »Himna Celja bi lahko bila izključno samo pesem z besedilom, ki bi poosebljalo vse Celjane. Ker predloga besedila še nismo prejeli v obravnavo, težko v tem trenutku odgovorimo, ali bi to idejo podprli ali ne,« pravijo.

Tudi v stranki DeSUS se jim zdi ideja zanimiva, a obenem priznavajo, da o njej niso razmišljali. »Za takšna dejanja je potrebno skladbo vzeti za svojo in jo ponotranjiti, kar se nam zdi mogoče malce prenagljeno, saj ne poznamo zadnje dejanske verzije po prilagoditvah, ker je predlagatelj samo omenil to možnost,« so jasni. Prepričani so, da bi morali seznaniti občane, ob katerih priložnostih naj bi se predvajala, in o sami ideji narediti poizvedovanje širšega spektra.

»Glede mestne himne še naš mestni odbor ni obravnaval, je vsekakor zanimiva pobuda, vendar je potrebno zadevo dobro premisliti in predebatirati,« je pojasnil Sašo Farčnik iz stranke Za delovna mesta.

Strokovna komisija

»V kolikor bi v mestnem svetu obstajal večinski interes, menimo, da je za takšno odločitev potrebno oblikovati komisijo, ki bi v sodelovanju s stroko, predvsem zgodovinsko, etnološko in glasbeno, preučila pobudo,« pa razmišljajo v SD. Pravijo, da sicer himne mest niso običajne, saj se protokolarno in tudi sicer v Sloveniji uporabljajo enotni državni simboli in ima takšna himna omejeno uporabnost. »Je pa seveda lahko del bodoče celostne podobe mesta tako v simbolnem pomenu kot tudi turističnem potencialu mesta,« zaključujejo.

Predlog besedila himne

Mesto svetlih luči, ponosnih ljudi

mesto dela, plemenitosti,

tisočletja vtkane vanj.

Lepota sveta tu je doma,

naj se vedno svetijo

nad tem mestom zvezde pogumnih sanj.

Ko kdaj noč se spusti,

dvigni oči

proti nebu, tam poišči si

najsvetlejše zvezde tri.

Nad Celjem žare

v njih še žive

zgodbe iz nekdanjih dni in nam kažejo pot do prihodnosti.