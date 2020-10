Bliža se prvi november*

*** oglasno sporočilo

BLIŽA SE 1. NOVEMBER – DAN SPOMINA NA MRTVE

V času obujanja spomina na mrtve izkažimo spoštovanje umrlim tako, da jim namenimo prijazno misel in uredimo prostor, kjer so pokopani. Obiskujemo grobove bližnjih in se s cvetjem in prižiganjem sveč poklonimo spominu na pokojne. Žal se v današnjem času vse premalo zavedamo, da s prižiganjem sveč močno obremenjujemo tudi naše okolje. Zato vam predlagamo, da naj bo spomin in dobra misel na pokojne, pomembnejša od prižiganja sveč.

Slovenci v enem letu porabimo približno 30 milijonov evrov za nagrobne sveče. Prižgemo jih nekaj več kot 15 milijonov. Kar v praksi pomeni, da vsak Slovenec na leto prižge približno 8 sveč, od tega skoraj polovico okrog 1. novembra. Pred nakupi se spomnite na pravilo »manj je več«. Velikokrat namreč kupimo več sveč, kot jih dejansko potrebujemo.

Prižgite letos svečo manj in naredite korak v pravo smer. Spremenite stare navade, predniki ne bodo zamerili, potomci nam bodo hvaležni.

Na grob lahko namesto sveče prinesete domače cvetje, kupite ali sami izdelate lesene svečke, sami poslikate kamenčke z različnimi vzorci sveč ali nanje napišete lepe misli ali pa morda kakšen predmet, ki vas bo spominjal na pokojnika.

Prevzemanje sveč iz Centrov za ravnanje z odpadki je neučinkovito (trenutno se na Centru za ravnanje z odpadki v Slovenskih Konjicah skladišči kar 9,1t odpadnih nagrobnih sveč), posledice za okolje pa so daljnosežne. Količine zbranih odpadnih sveč v občini Slovenske Konjice (na pokopališčih Slovenske Konjice, Loče, Sveti Jernej, Špitalič in Žiče) so prikazane v spodnjem grafu po letih od 2015 do 2019 v tonah:

Opazimo lahko, da so se količine zbranih odpadnih sveč v občini Slovenske Konjice od leta 2015 do leta 2017 povečevale. V letu 2018 glede na leto 2017 zmanjšale za 0,99 tone in v letu 2019 glede na leto 2018 zmanjšale za 3,97t.

LOČEVANJE ODPADKOV na pokopališčih je prav tako OBVEZUJOČE, kot v gospodinjstvih. Pri obisku pokopališča bodite pozorni na to, kam odvržete odpadke, ki so nastali ob obisku. Zabojniki na pokopališču so namenjeni IZKLJUČNO odpadkom, KI NASTANEJO NA POKOPALIŠČIH.

OBVESTILA:

– SPREMENJEN PROMETNI REŽIM NA OBMOČJU POKOPALIŠČA SLOVENSKE

KONJICE

Obveščamo vas, da bo v času spomina na mrtve, spremenjen prometni režim v okolici pokopališča Slovenske Konjice. Prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo.

– DELOVNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA

V soboto 31.10.2020 bo zbirni center, zaradi praznika zaprt.

– DEŽURNA SLUŽBA

Za nujne primere smo dosegljivi na dežurni mobilni številki:

– 041 662 665 – vodovod in

– 041 684 414 – odvoz grezničnih gošč – intervencija.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Delujemo zeleno, odločamo modro!

Uprava , JKP d.o.o. Slovenske Konjice

