Blatni Škedenj pričakovano osvojil Makolčan Tim Gajser + FOTO

V Škednju pri Slovenskih Konjicah so včeraj izpeljali tretjo letošnjo dirko slovenskega državnega prvenstva v motokrosu. Slabo vreme in precej blatna proga tokrat na start nista privabila posebej veliko voznikov – v osmih razredih jih je skupaj nastopilo le 60. So pa bili na startu vsi najboljši, na čelu s Timom Gajserjem (Motocross-ski Gajser team). Makolčan je prepričljivo slavil v najmočnejšem razredu ‘MX Open’, najhitrejši je bil v obeh vožnjah. Na podoben način je v konkurenci ‘veteranov 50’ s konkurenco opravil Timov oče Bogomir Gajser. Edini adut domačega Avto-moto društva Slovenske Konjice Tilen Tič je v razredu ‘MX2’ zasedel sedmo mesto. Drugi je bil v svoji konkurenci (MX 50) Luka Jurič iz Brezja pri Ločah, ki vozi za AMD Vurberk. Najmlajši so vozili za točke pokalnega prvenstva.

1 od 27