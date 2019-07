Blagodejna sivka požeta

Sivka je od nekdaj znana po svojih pomirjevalnih in drugih blagodejnih učinkih. Na Zeliščnem vrtu Trebnik vzgajajo ekološko sivko. Te dni so jo poželi. Predstavniki Kooperative Konjice, Dvorca Trebnik in konjiškega Turističnega društva so v sončnem vremenu združili prijetno druženje s koristnim delom. Pri žetvi so se jim pridružili turisti iz Združenih držav Amerike in Poljske ter prijatelji iz Radelj ob Dravi in Šentjurja.

Po končanem delu, je vsak v zahvalo prejel šopek sivke. Julija Sojič z ekipo Dvorca Trebnik bo sivko predelala v raznovrstne kakovostne naravne proizvode. »Vesela sem, da nam je uspela še ena žetev sivke. Lani sem sodelovala prvič. Zdaj bomo sivko posušili, potem pa se bomo lotili priprave različnih proizvodov, kot so sivkina mazila in šamponi, tudi antistresni sivkin čaj. Prav tako nameravamo sivko uporabiti pri izdelavi vzglavnikov in blazinic, ki jih lahko uporabljamo pri hrambi oblačil in drugega tekstila,« je pojasnila Julija Sojč.