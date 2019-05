Bistriško podjetje izpeljalo že 11. mednarodno tekmovanje v oblikovanju nohtov

Akademija Studio Lepota iz Slovenske Bistrice je minuli vikend organiziralo že 11. mednarodno tekmovanje oblikovanja nohtov Nail Design 2019. Tokrat je potekalo v Portorožu, v okviru dogodka Spring Salon. Tekmovalke so se pomerile v petih kategorijah, in sicer v manikiri, permanentnem lakiranju, v Nail Designu, Nail artu in v kategoriji Pink & White. Slovenske tekmovalke so dokazale, da obvladajo svojo obrt. Manikerka leta 2019 pa je postala Damjana Knez iz Laškega, ki je skupno zbrala najvišje število točk, je še sporočila Mojca Janežič iz Akademije Studio Lepota.

