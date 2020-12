Bistriški župnik: »Rad imam, da je moje življenje pestro in polno pustolovščin«

Jani Družovec je bistriški župnik, v prostem času pa tudi motorist, plezalec, strasten bralec in avanturist po duši.

V Slovenski Bistrici ste župnik od leta 2016, vendar to ni vaša prva župnija. Kako vam je všeč kraj in kako ljudje?

Moram reči, da sem se na življenje v tej župniji hitro privadil, saj mi je sploh na začetku, ob spoprijemanju s številnimi izzivi službe župnika, pomagalo zelo veliko sodelavcev. Pa tudi sicer je življenje na sončni strani Pohorja zelo prijetno in se nanj res ni težko navaditi.

Na spletnem portalu Youtube ste nedavno ustvarili kanal in zdaj na njem objavljate videe z duhovno vsebino …

To je eden izmed primerov učenja nečesa novega. Do pred nekaj mesecev nisem imel prav nobenega znanja o izdelovanju videov. Vse skupaj me je pritegnilo, ko sem opazoval svojega nečaka, ki zelo rad snema razna dela na kmetiji. Tako sem tudi sam začel poskušati in se učiti, predvsem z ogledi raznih inštrukcijskih posnetkov na spletu, pa seveda tudi s poskušanjem v praksi. Moram reči, da je moje znanje še vedno na zelo nizkem nivoju, ga pa rad nenehno širim. Ko je med nas prišel drugi val epidemije, sem želel, da bi z duhovnimi vsebinami, ki nam jih vsako nedeljo ponuja Božja beseda, bil svojim faranom bližje kot spomladi. Zato sem začel snemati videe, tako imenovane »Duhovne drobtinice« in jih nalagati na Youtube. Res sem pozitivno presenečen nad odzivom številnih ljudi, ki so hvaležni za te vsebine in me s to hvaležnostjo tudi motivirajo za nadaljevanje in nenehno iskanje novih idej.

Kako je epidemija vplivala na vas?

Ne sodim med tisti krog ljudi, ki se z epidemijo bori na prvih bojnih linijah, čutim pa do njih neizmerno spoštovanje in hvaležnost, zato zanje tudi veliko molim. Je pa trenutna situacija name vplivala tudi pozitivno, saj si vzamem več časa za molitev in osebno poglobitev. Poleg svojih faranov najbolj pogrešam prav raziskovanje kakšnih novih kotičkov izven naše občine, pa tudi izven države.

Približuje se adventni čas. Kako ga boste preživeli?

Upam si trditi, da bo letos po dolgem času advent bolj podoben temu, kakršen bi pravzaprav moral biti: umik v tišino, več časa v družinskem krogu in v pripravi na Jezusovo rojstvo. Zadnjih nekaj let mi je bil namreč advent zaradi vsega decembrskega hrupa zelo naporen in zato res upam, da ga bomo letos vsi doživeli globlje, kot ga sicer ponuja vsa eksplozija potrošniškega decembra.

Bo letošnje praznovanje božiča podobno tistemu za veliko noč?

Bojim se, da res. Epidemija se trenutno – kljub številnim strogim ukrepom – še kar ne umirja.

Več o mladem župniku iz Slovenske Bistrice in bistriški farni knjižnici si preberite v aktualni številki Bistriških novic. (A. Sobočan)