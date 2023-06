Bistriški Twirling klub Sašo v Ljutomeru osvojil dvanajst zlatih medalj

V Ljutomeru je potekalo dvodnevno mednarodno tekmovanje v twirlingu – Slovenia Open, ki so se ga ob Sloveniji udeležile še Španija, Češka in Hrvaška. Twirling klub Sašo iz Slovenske Bistrice je na tekmovanju nastopil s skoraj popolnoma enako ekipo, ki je branila barve kluba na aprilskem finalu DP. V soboto je klubu uspelo osvojili sedem zlatih, dve srebrni in štiri bronaste medalje. V nedeljo, ko je bil potek tekmovanja nekoliko krajši je TK Sašo nastopil v kategorijah in disciplinah višjega nivoja, kjer je bila konkurenca izjemna ter dodal še pet zlatih medalj. Skupno so tako osvojili dvanajst zlatih, dve srebrni in štiri bronaste kolajne. Prav tako pa si je klub zagotovil devet mest v slovenski reprezentanci, ki potuje na Evropsko tekmovanje EFBT v mesecu juliju.

1 od 2

Klub so zastopale: Aneja Juhart, Larissa Repnik, Neli Žunko, Mia Baumkircher, Katarina Ošlak, Eva Mlaker, Leja Gorjup, Ana Žagar, Ajda Motaln Godec, Amadeja Gobec, Elina Eržen Hebar, Melani Gril, Alina Ahmedovič, Ula Resnik Eržen, Žanin Pišotek, Lea Trglavčnik, Maja Klinc, Nika Šega, Iza Sagadin, Zoja Vovk, Tea Šafarič, Zoja Pirman, Danaja Mehinbašić, Eva Kolarič in Marisa Koprivnik. (D.G.)