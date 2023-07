Bistriški Twirling klub Sašo osvojil osem zlatih medalj na EP

V Teplicah na Češkem je 8. in 9. julija potekalo Evropsko prvenstvo v twirlingu EFBT, ki se ga je udeležil tudi Twirling klub Sašo iz Slovenske Bistrice. V slovenski twirling reprezentanci je bilo devet članic njihovega kluba: Neli Žunko, Larissa Repnik, Eva Mlaker, Leja Gorjup, Mia Baumkircher, Katarina Ošlak, Melani Gril, Amadeja Gobec, Alina Ahmedovič in trener Sašo Koprivnik, ki je bil tudi vodja celotne nacionalne reprezentance. Kot so sporočili iz kluba se je ekipa na pot odpravila že v četrtek in v večernih urah prispela v Teplice. Bila je odlično pripravljena na vikend, poln tekmovalnih nastopov. V soboto so potekali izločilni boji za nedeljski veliki finale, v katerega so se bistriške punce uvrstile s kar 22 finalnimi nastopi.

V nedeljo je potekal neizprosen boj za medalje in Twirling klub Sašo je v finalu dosegel odlične rezultate. Skupaj se domov vračajo z osmimi zlatimi, petimi srebrnimi in tremi bronastimi medaljami, dodali so še eno četrto in pet petih mest. Slovenska reprezentanca se je domov vrnila tudi s pokalom narodov, ki ga je ponosno prevzel Sašo Koprivnik – v skupnem seštevku je Slovenija namreč osvojila prvo mesto. Iz kluba čestitajo prav vsem, tako za rezultate kot za ekipni duh, zahvaljujejo se vsem navijačem in podpornikom ter s tem tekmovanjem ponosno zaključujejo izjemno sezono 2022/2023. (D.G. – Povzeto po zapisu TK Sašo.)