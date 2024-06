Bistriški Twirling klub Sašo osvojil 36 zlatih medalj

Minuli vikend je v Slovenski Bistrici potekalo mednarodno odprto prvenstvo v twirlingu – Slovenia Open 2024, pod organizacijo domačega Twirling kluba Sašo Slovenska Bistrica. Tekmovanje je bilo številčno, večje od finala, ki je aprila prav tako potekalo v Slovenski Bistrici, še posebej za to, ker so bili na tekmovanju prisotni tudi klubi iz Hrvaške in Španije. Ne samo prednost domačega terena, ampak tudi izredno dobra forma ter pripravljenost tekmovalcev domačega kluba, je prispevalo k temu, da je seštevek odličij tudi tokrat rekorden kar se tiče mednarodnih tekmovanj. V sobotnem in nedeljskem dnevu tekmovanja, so se zvrstile vse tehnične in proste discipline, v katerih je domač klub osvojil neverjetnih 11 bronastih, 18 srebrnih in 36 zlatih medalj. Sezona še ni končana, saj je pred nekaj člani Twirling kluba Sašo še mednarodno evropsko tekmovanje zveze EFBT, ki bo v začetku meseca julija na Češkem.

Klub so zastopale: Aneja Juhart, Julija Žitnik, Larissa Repnik, Neli Žunko, Mia Baumkircher, Katarina Ošlak, Eva Mlaker, Leja Gorjup, Ana Žagar, Ajda Mirković Zver, Ajda Motaln Godec, Amadeja Gobec, Elina Eržen Hebar, Melani Gril, Alina Ahmedovič, Ula Resnik Eržen, Žanin Pišotek, Lea Trglavčnik, Maja Klinc, Nika Šega, Zoja Vovk, Zoja Pirman, Iza Sagadin, Danaja Mehinbašić, Eva Kolarič, Marisa Koprivnik, Hana Iza Gubenšek Sitar, Zoja Safošnik, Lina Gorjup, Izabela Šega, Amelija Mohorko, Ana Kopič, Metka Rebernik in Frida Štibler. (Foto: Twirling klub Sašo SB)