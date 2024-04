Bistriški Twirling klub Sašo na DP osvojil 42 zlatih medalj

V Slovenski Bistrici se je odvijalo finale 27. Državnega prvenstva v twirlingu Slovenije, na katerem je bilo prisotnih 11 tekmovalnih klubov iz vse Slovenije. V več kot 200 tekmovalnih nastopih in več kot 70 različnih tekmovalnih kategorijah in disciplinah, je domačemu Twirling klubu Sašo – za katerega je tekmovalo 33 deklet, uspel neverjeten uspeh. V vitrino odličij je klub tokrat pospravil neponovljivih 42 zlatih, 20 srebrnih in 12 bronastih medalj ter dodal pet četrtih, eno peto, štiri šesta in tri sedma mesta.

Kot nam je povedal trener v klubu Sašo Koprivnik, je tekmovanje šlo po planu, izkupiček kluba pa je visoko nad pričakovanji. »Sami rezultati so hkrati dodatna motivacija za vsa naslednja tekmovanja, ki nas čakajo v prihodnjih tednih in mesecih. Čez 14 dni odpotujemo v ZDA. Ta skupina deklet, ki potuje tja, je na DP prebila rekord zadnjih deset let kluba po točkah. Amerika bo dolga in naporna saj bo trajala 10 dni. Sledi Španija z isto ekipo in nekaj novimi dekleti. V juniju bo v Slovenski Bistrici potekalo mednarodno tekmovanje Slovenia Open, kjer bomo gostili tudi Špance in Hrvate. Nato pa nas čaka še evropsko tekmovanje EFBT na Češkem.« (D.G., Foto: TK Sašo)