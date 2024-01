Bistriški policisti pozivajo k varni smuki

Na policijski upravi Maribor so v lanski sezoni obravnavali na smučiščih 8 nesreč, od tega 7 s hudimi poškodbami. K varni smuki in drugim aktivnostim na smučiščih so nedavno pozvali na smučišču Trije kralji.

Policist smučar Tadej Čufar iz Policijske postaje Slovenska Bistrica vse, ki se odpravljajo na smučišče poziva, da ravnajo skladno z mednarodnimi FIS pravili in navodili o varnosti na smučišču: »Vsi obiskovalci smučišč se moramo ravnati tako, da ne ogrožamo drugih in sebe, zato svetujemo, da obiskovalci: Prilagodijo hitrost in način smučanja svojim izkušnjam, telesni pripravljenosti, snežni podlagi, lastnostim in zasedenosti smučišča ter vremenskim razmeram. Posebno pozorni naj bodo na otroke, pa tudi smučarje ali deskarje novince. Smučajmo le na označenih in urejenih smučarskih progah. Kdor ne smuča, naj za hojo uporablja le skrajni rob smučišča.«

Policisti obenem opozarjajo na zaščito: zaščitna smučarska čelada je obvezna za otroke, mlajše od 14 let. Za vse druge pa priporočljiva. Poudarjajo, da alkohol ali mamila na smučišča ne sodijo. Obiskovalce pa obenem pozivajo tudi, da pazijo na svojo športno opremo ter da v vozlih ne puščajo vrednejših predmetov – tudi tam lahko pride do vlomov in tatvin.

Policisti bodo posvetili več pozornosti varnosti na smučiščih v času zimskih počitnic, praznikov in ob predvidenih večjih zgostitvah.

Kaj je pristojnost nadzornika in kaj policista?

Za zagotovitev reda in varnosti na smučiščih upravljavec smučišča zagotavlja nadzorno službo. Tako je neposredni nadzor nad ravnanjem smučarjev in drugih oseb na smučišču v okviru nadzorne službe v pristojnosti nadzornikov.

Policisti pa imajo na smučiščih pooblastila za: ugotavljanje kršitev reda na smučiščih zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali psihoaktivnih zdravil in obravnavanje nesreč na smučišču, v katerih se je nekdo hudo telesno poškodoval ali morda umrl, sicer pa policija na smučiščih opravlja splošne naloge varovanja življenja in premoženja ljudi.