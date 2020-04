Bistriški olimpijci o novem datumu olimpijskih iger

Olimpijske in paraolimpijske igre Tokio 2020 na Japonskem so prestavljene v poletje 2021. Kako so novico sprejeli bistriški športniki, ki so si vstopnico za največje športno tekmovanje že zagotovili ali pa so bili le še korak do nje?

Ivan Trajkovič, taekwondoist, že uvrščen na OI

»Vesel sem, da so igre prestavljene, saj se je v takšnih razmerah nemogoče optimalno pripraviti na tako veliko tekmovanje. Seveda se bo plan priprave na tekmovanje sedaj spremenil, vrnil sem se v bazični trening, s trenerjem sva zadovoljna, ker bom imel več časa za odpravljanje napak, ki sva jih opazila na prvih turnirjih letošnje sezone. Verjamem, da bom kondicijsko super pripravljen pred novim začetkom po končani krizi in da bom imel dovolj časa, da se pripravim tudi tehnično in taktično na prvo tekmovanje.

Trenutno sem si v garaži uredil fitnes, kjer imam vse kar potrebujem, ostali del treninga pa naredim nekje na samem v naravi. Seveda pogoji niso optimalni, ampak se da trenirati. Seveda je več tudi prostega časa, ampak moramo se držati navodil vlade, da zaščitimo svoje zdravje in tudi zdravje drugih, tako da večino časa preživim doma s punco.«

Franc Pinter, strelec, že uvrščen na paraolimpijske igre

»Prestavitev paraolimpijskih iger na leto 2021 je zame kar veliko razočaranje, ker sem bil v zelo dobri formi, saj sem se pripravljal tudi na Evropsko prvenstvo, ki bi moralo biti v Laškem junija. Ker pa nisem več tako mlad, je eno leto kar dolgo obdobje. Seveda je pa res, da je zdravje športnikov in vseh, ki se trudijo, da takšen dogodek izpeljejo, na prvem mestu.

Glede priprav na igre v naslednjem letu je sedaj vse v rokah trenerke Polone Sladič, ki skrbi za treninge in tempiranje forme za največja tekmovanja. Delam po planu, ki mi ga pošlje po elektronski pošti in potem dajem mesečna poročila. Dobimo se tudi enkrat mesečno na skupnih pripravah v Ljubljani. Zdaj, ko sem v karanteni, praktično ne treniram. Do prvih tekem bo dovolj časa za kvalitetne treninge. Sedaj imam dovolj časa za psihološke priprave, večkrat delam vizualizacijo in sproščanje, kar se tiče časa za šport. Najde pa se tudi več časa za kuhanje in pospravljanje, pa tudi računalnik in mobitel sta veliko v uporabi.«

Vito Dragič, judoist, na OI se mora še uvrstiti

»Zame to pomeni le drug datum. Če bi bile odpovedane, bi pa imel ogromno drugih misli in čustev v sebi. Kar se tiče kvalifikacij še težko kaj točno povem, ker še nimamo novih informacij glede kvalifikacijskih turnirjev. Meni osebno zaenkrat prestavitev iger da malo več časa za dodatno dviganje forme in samo pripravo. Imam srečo, saj imam svoj fitnes oziroma dvorano in treniram brez problemov in še boljše, ker imam cel dan čas za počitek brez ostalih obveznosti. Judo je sicer na stranskem tiru, ampak saj tudi prej nisem imel kaj dosti sparingov. Glede na to, da treniram že 20 let pa verjetno juda ne bom pozabil.

Treniram dvakrat na dan po dve uri, ostalo pa imam čas za počitek in preživljanje časa z družino, kar pa mi tudi zelo ustreza, saj sem od rojstva Nea naprej bil res ogromno odsoten. Sedaj imam zanj veliko časa in lahko hkrati malo razbremenim mamico Veroniko. Prav tako pa smo sedaj izkoristili čas in se tudi preselili v večje stanovanje.«