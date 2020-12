Bistriški odbojkar, reprezentant Alen Šket, bo igral za Maribor

Odbojkarski klub Merkur Maribor je v svoje vrste pripeljal slovenskega reprezentanta Alena Šketa iz Leviča pri Slovenski Bistrici. 32-letnik, ki je med drugim osvojil dve srebrni medalji na evropskih prvenstvih, bo mariborski dres nosil do konca sezone 2020/2021. Sezono je sicer 205 centimetrov visoki sprejemalec začel v turškem državnem prvenstvu, kjer je nastopal za Ayfon Beledy Yüntas, a so v klubu pred nekaj tedni sporazumno prekinili pogodbo.

“Glavni razlog, da sem prekinil sodelovanje v Turčiji je bil, da se dejansko nisem več dobro počutil v ekipi, kjer je bilo precej slabo vzdušje, temu primerni so bili tudi rezultati. Bil sem v stiku s trenerjem Maribora Sebastijanom Škorcem in tudi jaz sem imel željo, da ostanem doma in to sezono končam v Sloveniji. Tako se ni bilo težko odločiti, da podpišem za OK Merkur Maribor. Definitivno je letošnji cilj ekipe, da se borimo za prvaka Slovenije, kar bo vse prej kot lahko, ampak verjamem, da nam to lahko uspe. Ekipa je super, mlada in zelo zagnana na treningih, kar se tudi vidi po rezultatih. Upam, da bo tako ostalo tudi v nadaljnje in da se bomo na koncu lahko vsi skupaj veselili,” je ob podpisu pogodbe dejal Šket.

Foto: OK Merkur Maribor

Oglas