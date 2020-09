Bistriški nogometaši vodilni v 3. SNL Vzhod. Včeraj s 3:0 premagali NK Korotan Prevalje.

Tudi po 5. odigranem krogu, nogometaši Kety Emmi Bistrice ostajajo s petimi zmagami in petnajstimi točkami vodilni na lestvici 3. SNL Vzhod. V uvodnih štirih krogih so doma premagali Podvince ter na treh zaporednih gostovanjih nogometaše Šampiona, Vidma pri Ptuju in Koroške Dravograd. Včeraj pa so bili v domačem športnem parku s 3:0 boljši od nogometašev Korotana Prevalje. Prvi polčas se je končal brez zadetkov, v drugem polčasu pa so bistriški nogometaši prestavili v višjo prestavo ter dosegli tri zadetke. Prvi je mrežo gostov iz Koroške načel Žan Kovačič, na 2:0 je povišal Nejc Bračko, končni rezultat 3:0 pa je postavil Jaša Martinčič. Bračko in Martinčič sta v letošnji sezoni oba dosegla po pet zadetkov in si delita tretje mesto na lestvici strelcev 3. SNL Vzhod.

Nogometaši Kety Emmi Bistrice bodo v naslednjem krogu, v soboto 26. septembra gostovali v Šmarju pri Jelšah, proti ekipi, ki je na predzadnjem mestu na lestvici. (D.G.)

