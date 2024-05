Bistriški nogometaši premagali Brinje Grosuplje in podelili dres Lanu Vidmarju

V 2. Slovenski nogometni ligi je bil odigran 29. krog. V bistriškem športnem parku so gostovali nogometaši Brinje Grosuplje. Zmagali so domači nogometaši NK Kety Emmi & Impol Bistrica z 4:1. Bistričani so povedli v 18. minuti, ko je po napaki gostujoče obrambe zadel Ante Kuliš. Gostje so v 26. minuti izenačili, ko je z strelom od daleč zadel Matevž Matko. Proti koncu prvega polčasa pa so domači znova povedli, ko je z strelom iz 11-metrov zadel kapetan Jaša Martinčič. V drugem polčasu so bistriški nogometaši prestavili v višjo prestavo in zadeli še dvakrat. V 75. minuti je zadel Azer Kozić, ob koncu tekme pa še Olamide Majid Ibrahim. Bistrica na lestvici ostaja na sedmem mestu z 44. točkami. Do konca prvenstva je še en krog. Prihodnjo nedeljo jih čaka gostovanje pri ekipi Vitanest Bilje.

Pred tekmo je predsednik kluba dr. Vito Martinčič podelil bistriški dres s številko 5, njihovemu nekdanjemu igralcu Lanu Vidmarju, ki je v spomladanskem delu sezone okrepil nogometaše Maribora. Lan je bil dresa zelo vesel: »Občutki so fenomenalni. Tukaj sem naredil prve nogometne korake ter prvič zaigral za člansko ekipo. Tu imam prijatelje, tu sem odraščal, tu sem obiskoval šolo. Publika me je imela zelo rada. Po eni strani je bilo težko oditi, vendar sem odšel v željeni klub v bližnjem okolju. Priznanje bom obesil v sobo oziroma v dnevno sobo in ga pogledal vsak dan.« Lan je sicer sezono zaključil predčasno zaradi poškodbe. »Stanje je boljše kot smo pričakovali. Poškodba je sanirana. Včeraj sem dobil zeleno luč od zdravnika. Zadnji dve tekmi ne bomo tvegali, potem bom pa začel na polno priprave na novo sezono.« (D.G.)