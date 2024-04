Bistriški nogometaši premagali Beltince

V 2. Slovenski nogometni ligi je bil odigran 27. krog. V bistriškem športnem parku so gostovali nogometaši Beltincev Klima Tratnjek. Zmagali so domači nogometaši NK Kety Emmi & Impol Bistrica z 1:0. Bistričani so že v prvem polčasu prikazali odlično igro, vendar zadetka jim ni uspelo doseči. V drugem polčasu so napadli gostje iz Beltincev, domači nogometaši pa so v 52. minuti povedli, v hitrem protinapadu je zadetek dosegel kapetan Jaša Martinčič. Izid se do konca srečanja ni več spremenil, čeprav so domači nogometaši imeli še priložnosti za povišanje izida. Bistrica na lestvici ostaja na sedmem mestu z 41. točkami. Do konca prvenstva so še trije krogi. Prihodnjo nedeljo jih čaka gostovanje v Tolminu.

Strelec zadetka v bistriški ekipi Jaša Martinčič, je po tekmi povedal: »Mislim, da smo danes odigrali eno dobro tekmo. Od prve do zadnje minute smo imeli vse pod kontrolo. Še posebej v prvem polčasu je žoga dobro stekla. Ob polčasu je bil trener zadovoljen z našo igro in nam rekel naj tako nadaljujemo. V drugem polčasu smo bili nagrajeni z golom in zmago, čeprav smo imeli še vsaj dve zreli priložnosti za povišanje vodstva. « (D.G.)