Bistriški nogometaši izpadli v 1. krogu Pokalnega tekmovanja NZS

Včeraj popoldan so nogometaši Kety Emmi Bistrica v 1. krogu Pokalnega tekmovanja NZS, v domačem športnem parku gostili nogometaše Cherrybox24 Tabor Sežana, ki igrajo v 1. Slovenski nogometni ligi. Z rezultatom 1:2 so zmagali gostje iz Sežane in se tako veselili napredovanja. Zadetek za domače, ki so prikazali zelo dobro igro in jim ni veliko manjkalo do zadetka za izenačenje, je dosegel Jaša Martinčič iz enajstmetrovke.

Sicer pa so bistriški nogometaši do uvrstitve v 1. krog Pokalnega tekmovanja NZS prišli brez večjih težav na ravni Medobčinske nogometne zveze Ptuj, saj so do finala po treh izločilnih kolih v polfinalu popolnoma nadigrali tretjeligaša iz Vidma. V finalu pokala MNZ Ptuj je Bistrica po dobri igri klonila proti drugoligašu ptujski Dravi (0:1), vendar kot je povedal predsednik kluba dr. Vito Martinčič, je potrebno omeniti, da je v tej tekmi zaradi izredne zgoščenosti tekem (7 tekem v 18 dneh), trener pred prvim kolom 3. SNL Vzhod odpočil štiri igralce prve ekipe.

Sicer pa NK Kety Emmi Bistrica nastopa v 3. Slovenski nogometni ligi Vzhod pod vodstvom trenerja Simona Dvoršaka, ki je ekipo pred začetkom prvenstva okrepil s petimi novimi igralci: Sebastijan Šlak in Nejc Pušnik sta prišla iz NK Drava, Jan Ljubec iz NK Maribor, Jure Svenšek in Julian Breznik pa iz nogometne šole NK Bistrica. V prvih dveh odigranih krogih so dosegli dve zmagi. Doma so premagali s 3:1 nogometaše Podvincev in v gosteh z 4:1 nogometaše Šampiona. Skupno so tako osvojili šest točk in zasedajo drugo mesto na lestvici.

Kot nam je povedal predsednik kluba, so »korona« premor dobro izkoristili in odlično izvedli priprave na novo sezono: »Sistematično organizirani individualni treningi v obdobju marec – april in hitri začetek skupinske vadbe v maju so ekipo ohranili v odličnem stanju, kar je tudi razvidno iz uvodnega dela prvenstva. Igra Bistrice je hitra, ofenzivno naravnana in posledično zelo atraktivna tudi za gledalce, ki lahko uživajo v številnih lepih akcijah in zadetkih.« Po predsednikovih besedah so tekmovalni cilji članske ekipe v sezoni 2020/2021 zelo ambiciozni in segajo vse do vrha tabele 3. SNL Vzhod in uvrstitve v 2. ligo. Predsednik zaključi: »Seveda pa je veliko odvisno tudi od okolja. Korona je finančno izredno udarila športni svet, kar se izredno pozna tudi na lokalni ravni. Tekmovalni ekipni sistem in trenažne aktivnosti so v nogometu izredno zahtevne in drage. Igrišča, dvorane, potovanja, sodniški stroški so fiksni stroški, ki se jih ni mogoče izogniti in se pri nogometu več kot 90% financirajo iz naslova donatorstva, sponzorstva in članarin. Torej iz naslovov, ki jih je »Korona« in posledično upad gospodarske aktivnosti izredno prizadela.« (D.G.)