Bistriški nogometaši izgubili proti Gorici

V 2. Slovenski nogometni ligi je bil odigran 23. krog. V bistriškem športnem parku so gostovali nogometaši Gorice, ki so domače nogometaše NK Kety Emmi & Impol Bistrica premagali visoko z 1:5.

V 30. minuti je zaradi poškodbe igrišče zapustil bistriški kapetan Jaša Martinčič, sodnik ni takoj dovolil menjave. Gostje s Primorske so imeli na igrišču igralca več in povedli z 0:1, ko je z bližine zadel Haris Kadrič. Luka Marjanac je v 41. minuti povišal prednost Gorice, Bistričani pa so se v igro vrnili še pred odmorom, ko je zaostanek z bele točke znižal Nenad Adžibaba. Goričani so dvome o zmagovalcu razrešili z zadetkoma v 74. in 77. minuti. Na 1:3 je z natančno izvedenim prostim strelom z leve strani igrišča povišal Luka Baruca, le tri minute kasneje pa je enajstmetrovko izkoristil Dragan Brkić. Končnih 1:5 je v izdihljajih tekme postavil Maj Blažič. Na lestvici 2. SNL so vodilni nogometaši Nafte 1903 z 51. točkami, nogometaši NK Kety Emmi & Impol Bistrica so na sedmem mestu z 36. osvojenimi točkami. Do konca prvenstva je še sedem krogov. Bistriški nogometaši prihodnjo soboto gostujejo v Ravnah na Koroškem pri nogometaših Fužinar SIJ Ravne Systems.

1 od 11

Ko je z igrišča odšel kapetan Jaša Martinčič, je kapetanski trak prevzel Rok Rozman: »Gorica je pokazala svojo kvaliteto, da sodijo v prvo ligo. Mi nismo bili pravi. V zadnjih krogih imamo malo nesreče. Sedaj moramo stopiti skupaj, da v naslednjih krogih rezultate obrnemo v pozitivno smer.«

Bistriške nogometaše ponovno vodi trener Goran Stanković, ki je po tekmi povedal: »Gorica je zasluženo zmagala. Mi smo imeli proti igro, vendar se nismo držali določenih dogovorov. Vse prejete gole smo si sami zakuhali. V naši ekipi je veliko število novih nogometašev. Oboji rabimo čas, vendar cilj je zagotovljen in lahko mirno igramo do konca prvenstva.« (D.G.)