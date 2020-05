Bistriški klub študentov v času epidemije deli osnovna živila

Epidemija novega koronavirusa je vplivala na vsa področja našega življenja. Trenutna situacija predstavlja velik izziv tudi za Klub študentov Slovenska Bistrica, kjer se spremembam prilagajajo vsak dan sproti. Pogovarjali smo se z Lučko Goričan, predsednico bistriškega kluba študentov.

Lučka pojasnjuje, da so morali tudi oni odpovedati vse dogodke predvidene za marec, kasneje pa še za april in maj. V skladu z ukrepi proti širjenju koronavirusne bolezni odpade tudi letošnji Festival ljubezni: »Za nas je bila to ne glede na vse težka, a pravilna odločitev, saj smo se tako ‘odpovedali’ večmesečnemu načrtovanju dogodka. Do konca maja smo imeli predvidenih nekje 25 dogodkov, ki smo jih zaradi trenutne situacije odpovedali.«

Klub je tako celotno svoje delovanje prestavil na splet, njihovi sestanki tako trenutno potekajo virtualno. Kasneje so se odločili in preko spleta začeli izvajati tudi razne dogodke za ostale, velik delež trenutnih virtualnih dogodkov je dobrodelnih. Preko spleta so tako zaživele razne pobude za dobrodelnost, ki jih trenutno postavljajo na prvo mesto. V virtualni različici so potekali dva fotografsko-kreativna natečaja, golf turnir in nenazadnje tudi virtualna popotovanja v tuje dežele.

V aprilu je pod okriljem kluba zaživel tudi dobrodelni projekt Vreji paket, s katerim so med dijake in študente delili »Vreji pakete« z osnovnimi živili. Ker je bil odziv na dobrodelno pomoč zelo dober, so se odločili, da dogodek ponovijo. V Klubu sicer ocenjujejo, da je stiska med študenti večja, kot je bila pred epidemijo.

Več o delovanju Kluba študentov Slovenska Bistrica v trenutnih razmerah pa v prihajajoči majski številki Bistriških novic. (Anja Sobočan, foto iz arhiva KŠSB)